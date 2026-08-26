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Det som skulle vært en lansering i forbindelse med Switch 2, ble til slutt utsatt med nesten et helt år. Men jeg er glad for å kunne melde at « Elden Ring: Tarnished Edition» har vært verdt å vente på, da det er en bunnsolid port av dette enorme rollespillet. Fungerer det perfekt på Nintendos håndholdte konsoll? Selvfølgelig ikke, men en håndfull mindre feil er et akseptabelt kompromiss for å kunne ta med seg dette enorme eventyret på farten.

Elden Ring trenger knapt noen lang introduksjon. Spillet med åpen verden er et av de best anmeldte gjennom tidene, har solgt over 30 millioner eksemplarer og vant utallige «Årets spill»-priser tilbake i 2022, inkludert Gamereactors. Derfor kan jeg ikke forestille meg at det er mange spillere igjen som ikke allerede har spilt det. Hvis du er en av de få som ikke har gjort det, og Nintendo Switch 2 er din eneste konsoll, så er Tarnished Edition det mest opplagte valget noensinne. Her finner du en briljant utformet spillverden med en dypt fascinerende mytologi, en rekke formidable fiender og bosser å kjempe mot, samt utrolig frihet til å utforske uten begrensninger og finne din helt egen spillestil. Forbered deg på at dette enorme eventyret vil fengsle deg i flere måneder i strekk.

Hvis du derimot ikke har spilt « Elden Ring ennå, men eier flere konsoller, mener jeg personlig at spillet fortjener en første gjennomspilling på en annen konsoll og en stor skjerm. Når det er sagt, er den visuelle nedgraderingen på Switch 2 ikke spesielt merkbar. Jeg synes vegetasjonen har lidd mest. Trær og busker har aldri vært en av Elden Rings visuelle styrker, men i Tarnished Edition er de spesielt lite attraktive og kan til tider se nesten todimensjonale ut. Videre tar vegetasjonen og skyggene den kaster noen ganger litt for lang tid å laste inn hvis du rir raskt gjennom et åpent område, men det er et forventet kompromiss når man har å gjøre med en enorm verden med praktisk talt ingen lastetider.

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Så er det arkitekturen. « Elden Ring byr på et mylder av fortryllende og uhyggelige slott, katedraler, festninger, kirker, templer og så videre, og en av spillets største gleder er å se en gigantisk bygning tårne seg opp i horisonten og vite at den ikke bare er til pynt, men at du garantert kan gå inn og utforske den. For det meste ser disse landemerkene like imponerende ut som i spillets andre versjoner, men jeg la merke til, både i Stormveil Castle – spillets første store fangehull – og i Leyndell, spillets majestetiske hovedstad, at Switch 2 kan slite litt med å gjengi de mange tårnene og spirene riktig i bakgrunnen, slik at de kan ende opp med å se litt ut som Lego, i hvert fall når man spiller i håndholdt modus. Den siste visuelle særegenheten jeg har lagt merke til, er at visse karaktermodeller kan se litt blanke og skinnende ut. Dette gjelder særlig karakterer med pels, som varulven Blaidd, og større, mer avanserte 3D-modeller som drager.

Når det gjelder bildefrekvens, er jeg ikke den mest teknisk kyndige dommeren, men for mitt utrente øye ser det ut til at spillet kjører jevnt med 30 bilder per sekund, men jeg tar gjerne imot korreksjoner hvis det ikke er tilfelle. Ytelsen virker imidlertid relativt stabil for det meste, bortsett fra når du befinner deg i et åpent område med mange fiender og effekter på skjermen samtidig. Hvis du vil vite spillets nøyaktige oppløsning og bildefrekvens i håndholdt og dokket modus, må jeg henvise deg til andre anmeldelser, men jeg kan i det minste med sikkerhet si at spillets kjerneopplevelse forblir intakt. De fantastiske utsiktspunktene og den konstante følelsen av å være en liten, sårbar skikkelse i en gigantisk, mystisk og farlig verden er like til stede på Switch 2 som i andre versjoner.

Og, for å være ærlig, synes jeg det er vanskelig å være altfor kritisk. Jeg tror vi alle var godt klar over at dette enorme spillet, som ikke kjører strålende selv på langt kraftigere konsoller, ikke kom til å kjøre på magisk vis i 4K/60 fps på Nintendos lille maskin, og at det måtte gjøres kompromisser på visse områder. Man kunne for eksempel ha fryktet at antallet fiender og skapninger i den åpne verdenen hadde blitt drastisk redusert, eller at lasteskjermene ville vare mellom et halvt minutt og et helt minutt (som i versjonen av Bloodborne før oppdateringen), men heldigvis er ingen av delene tilfelle.

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The Tarnished Edition» byr også på noe velkomment nytt innhold. Det finnes to nye startklasser: «Heavy Knight», en skremmende ridder i tung rustning, og den elegante «Idus Knight», som starter med et lett stort sverd – en av våpenkategoriene som først ble lagt til i utvidelsen «Shadow of the Erdtree». Videre finnes det nå ulike stilige antrekk tilgjengelig for Torrent, din trofaste hest med geitehorn som kan doble hoppe. Det er verdt å merke seg at disse små tilleggene også vil være tilgjengelige på andre plattformer i form av et lite tillegg.

«The Tarnished Edition» inkluderer også den nevnte utvidelsen, «Shadow of the Erdtree», som byr på 20–30 timer med ekstremt utfordrende innhold i en helt ny verden som låses opp mot slutten av hovedspillet. Jeg anmeldte utvidelsen den gangen og ga den 10/10; i dag er jeg ikke fullt så entusiastisk og ville sannsynligvis ha gitt den en 9, men jeg mener fortsatt at den, med sitt skarpe fokus på vertikalt design og en enda mer dyster og undertrykkende atmosfære, fungerer som et fantastisk supplement til hovedspillet.

Switch 2 er ikke det beste stedet å oppleve « Elden Ring for første gang, men det tar ikke noe fra den ganske utrolige følelsen av å kunne spille et spill av denne størrelsen og kaliberet på farten – noe jeg, som liten gutt som spilte Game Boy-spill, aldri trodde ville være mulig. De forventede tekniske feilene er stort sett det eneste kompromisset jeg personlig er mer enn villig til å akseptere for å kunne spille et av favorittspillene mine når og hvor jeg vil. Alt i alt en ekstremt vellykket port av dette mesterlige rollespillet, som i stor grad bevarer den fantastiske verdenen og den uforlignelige følelsen av eventyr, fare og mystikk.