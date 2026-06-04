Elden Ring: Tarnished Edition lanseres på Switch 2 i august

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Etter en periode med stillhet har alle modige eventyrere endelig en spesifikk dato å se frem til. Elden Ring: Tarnished Edition lanseres på Switch 2 den 28. august. Dette har nå blitt bekreftet av både Bandai Namco og FromSoftware.

Utgaven inkluderer grunnspillet samt den omfattende utvidelsen Shadow of the Erdtree, som bygger videre på historien og introduserer nye områder, fiender, utstyr og sjefer.

I tillegg til utvidelsen kommer Tarnished Edition også med nytt innhold i form av to nye startklasser, ny rustning og flere muligheter for å tilpasse karakteren din. Torrent, den overnaturlige hesten du rir rundt på, vil også kunne tilpasses litt.

Samtidig bekrefter Bandai Namco at det nye innholdet også vil være tilgjengelig for kjøp separat til Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S og PC via Steam.

Kommer du til å skaffe deg Elden Ring for Switch 2?