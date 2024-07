Elden Rings mytologi samles i en massiv, dyr og vakker bok

HQ

Elden Rings historie kan være ganske vanskelig å sette seg inn i. Runebærere, vanvittige flammer, de glødende ormene som har ansikter som ser ut som om de er i en permanent tilstand av evig sjokk. Det er mye å sette seg inn i, men hvis du vil lese deg gjennom alt sammen, har Tune & Fairweather laget en bok for deg.

Grace Given: The Mythology of Elden Ring er over 500 sider med overlevering skrevet av Geoff "SmoughTown" Truscott. Den er fylt med kunst, med alt fra fargeillustrasjoner til tresnittdesign. Dessverre koster den utrolig mye penger å kjøpe.

Den grunnleggende Collector's Edition vil koste deg $276, Limited Edition koster deretter hele $773, og Benefactor's Edition koster enda mer, nemlig $1105. Men for den prisen vil navnet ditt bli plassert i boken, udødeliggjort som den Tarnished du er.

