Eldgammel grav oppdaget i verdensvidunderet Petra

Petra står på UNESCOs verdensarvliste og er et av verdens sju underverker, og vi antar at de fleste kjenner til stedet. Selv om du bare kjenner det fra da du skapte det til ørkenimperiet ditt i Civilization, er det et syn for øyet, og det bærer fortsatt på hemmeligheter.

Arkeologer oppdaget nylig en hemmelig grav i Petra, som inneholder skjelettene av tolv personer. Alderen varierer fra barn til voksne, og både menn og kvinner har ligget i graven, noe som har vært en utrolig oppdagelse for arkeologene.

Det er foreløpig uklart hva formålet med graven er, men forskerne håper at den kan avsløre hemmeligheter om det nabatæiske riket, som fortsatt er et mysterium for oss den dag i dag.

