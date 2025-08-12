Eldgammel "penisorm" oppdaget i Grand Canyon

HQ

Et eldgammelt fossil av en "penisorm" har blitt oppdaget i Grand Canyon. Funnet er resultatet av en ekspedisjon i 2023 og ble nylig publisert i Science Advances, i tillegg til funn av bittesmå rester av reker og andre sjødyr.

Kraytdraco spectatus, en priapulid eller "penisorm", har fått navnet sitt fra krayttedragemonsteret i Star Wars. Den opprinnelige planen var å kalle den Shai-Hulud, etter Frank Herberts Dune og dens sandormer, men navnet var allerede i bruk.

Priapulider er mye eldre enn kjønnsorganene de er oppkalt etter, og spesielt denne arten sies å ha en strupe som kan trekkes tilbake, og som er foret med piggete tenner. Den kunne stige opp fra havbunnen for å jage byttet sitt, og svelge alt den kunne nå.

Arten kan være et av jordens tidligste rovdyr, og etter å ha sett videoen som er lagt ut på National Geographics sosiale medier, er jeg glad for at de ikke er her nå for å nappe i fingre, tær og ... alt annet som kan stikke ut.

Dette er en annonse: