Eldre utøver parkour, og går viralt på grunn av det

Eldre i Oulunsalo i Finland bestemte seg for å gjøre noe annerledes. De bestemte seg for å prøve litt parkour, og laget en video om det på Instagram. Ifølge finske YLE har videoen over 860 000 visninger, så vi kan trygt kalle denne trenden viral.

Lederen for Oulunsalos pensjonistforening, Jukka Pekka Ansamaa, er svært fornøyd, og forventer at tallene vil øke ytterligere. Ansamaa liker at parkour handler om å bevege seg sammen.

"Det var et veldig felles arrangement, det var definitivt sjarmen. Hvis noen ikke klarte noe, fikk de hjelp, og vi fortsatte med latter."

Dataspillentusiaster kjenner nok til parkour fra spill som Mirror's Edge eller Dying Light. Parkour for seniorer er ikke like spektakulært, men alle hadde det i hvert fall gøy.