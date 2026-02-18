Eldre Volvo-biler får endelig redesignet grensesnitt

HQ

Google introduserte sitt Google-baserte OS i bilen i 2020, og begynte utrullingen i flere modeller. Etter hvert byttet de imidlertid til et nytt grensesnittdesign, som ikke nådde ut til alle tilgjengelige modeller.

Nå ser det imidlertid ut til at dette redesignede operativsystemet endelig vil være tilgjengelig på alle aktive modeller i porteføljen, og i tillegg introduseres gjennom en gratis oppdatering til alle modeller som er bygget etter 2020, dette har Volvo bekreftet i en pressemelding.

Dette redesignet vil komme gjennom versjon 5.05, som etter forsinkelser ble lansert i går. I løpet av de neste tre ukene vil den finne veien til 2,5 millioner biler over hele verden, og tilbyr et strømlinjeformet grensesnitt, og omtales som "Volvo Car UX".

Det er en ny startskjerm, en vedvarende knappelinje nederst for populære funksjoner og mye, mye mer.