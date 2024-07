Electronic Arts CEO sier at han forhandler med SAG-AFTRA for å komme frem til en avtale

HQ

Fjorårets Hollywood-streik minnet oss om hvor viktig det er å forsvare interessene til manusforfattere, skuespillere og kort sagt alle som arbeider i film- og TV-bransjen. I 118 dager lammet de praktisk talt hele den amerikanske filmindustrien, og vi kommer fortsatt til å merke konsekvensene i årene som kommer, på grunn av forsinkelser i produksjonen av filmer og serier. Nå er det skuespillerne i dataspillbransjen sin tur til å forsvare seg, og siden 25. juli har SAG-AFTRA vært i streik, der alle prosjekter med skuespillere som har vært under utvikling i mindre enn ett år, vil bli fratatt dem inntil en avtale er nådd, som dreier seg om bruk av AI.

Det ser imidlertid ut til at dataspillselskapene ikke har planer om å forlenge streiken like lenge som de store film- og TV-produksjonsselskapene gjorde. Electronic Arts CEO Andrew Wilson svarte på et spørsmål under presentasjonen av resultatene for første kvartal i regnskapsåret 2025, der han forsikret at streiken ikke vil ha noen innvirkning på deres virksomhet på kort sikt, og at de går videre med forhandlinger direkte :

"La meg først si at vi setter stor pris på talentene og spillerne våre, som er en viktig del av arbeidet vi gjør for å levere de utrolige underholdningsopplevelsene som spillerne våre over hele verden nyter godt av (...) Dette er ikke en EA-spesifikk situasjon, det er en bransjespesifikk situasjon, og vi jobber flittig med å forhandle ved bordet."

"Vi er forpliktet til å fortsette å forhandle i god tro, og vi håper at partene raskt kan løse problemene våre ved forhandlingsbordet. Men vi forventer ikke at det vil ha noen vesentlig innvirkning på EA på kort sikt."

Det finnes også unntak fra streiken, som for eksempel Take-Twos Grand Theft Auto VI-kontrakt, som heller ikke vil bli påvirket av streiken.