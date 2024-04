Electronic Arts Madrid endrer hovedkvarter og åpner nye, sentrale lokaler for sine 600 ansatte.

HQ

Det er kanskje ikke så offentlig kjent som det burde være, men Electronic Arts er et av de største selskapene med flest ansatte i Spania. Bare i Madrid har de mer enn 600 ansatte, og det ser ut til at de vil fortsette å vokse i byen, for sist torsdag innviet de det nye hovedkvarteret til Electronic Arts Madrid, og Gamereactor var der for å feire og snakke om EAs fortid, nåtid og ikke minst fremtid.

Og det kommer de til å få plass til, for hovedkvarteret flytter til den renoverte gassfabrikken til Sociedad Gasificadora Industrial, ved siden av Méndez Álvaro-stasjonen, som har 14 000 kvadratmeter gulvareal, og som har blitt redesignet i et åpent rom av Norman Foster for å fremme kreativiteten og komforten til teamet.

Et team som, som vi har sagt tidligere, vil fortsette å vokse "i et sterkt engasjement for spanske talenter og støtte veksten i videospillindustrien i Spania. Dette engasjementet kommer ikke bare fra selskapets egne ansatte, men også fra fremtidens talenter: studenter fra skoler og universiteter som ønsker å spesialisere seg innen dette feltet og som tilfører bransjen et nytt og friskt blikk".

I tillegg til kvalitetsarbeidet med spillene sine, utvikler EA Madrid også Madden NFL og EA Sports PGA Tour i Spania. Hvis du vil ta en titt på de nye kontorene, må du ikke gå glipp av følgende bildegalleri.