Electronic Arts skal angivelig ha planer om å kutte kostnadene med 700 millioner dollar etter et gjeldsbelastet oppkjøp på 55 milliarder dollar

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Da oppkjøpet av Electronic Arts på 55 milliarder dollar nylig ble fullført, ble det bekreftet at avtalen ble gjennomført i to deler. De ulike investorene som hadde gått sammen for å kjøpe opp den enorme utgiveren, hadde betalt rundt 36 milliarder dollar av kjøpesummen, men de resterende omtrent 20 milliardene dollar ble dekket av et lån tatt opp mot EA. På grunn av dette regnes det som et av de største gjeldsfinansierte oppkjøpene i historien.

Men det store spørsmålet nå som EA har en svimlende gjeld på 20 milliarder dollar hengende over seg, er hvordan selskapet skal redusere dette enorme beløpet og bli kvitt lånet. Vi har nå fått et innblikk i dette, ettersom Jason Schreier fra Bloomberg har gått ut på Bluesky for å avsløre at det foreligger planer om å kutte kostnadene med vanvittige 700 millioner dollar.

Faktisk skal 170 millioner dollar av disse kostnadsbesparelsene komme fra «organisatoriske effektiviseringer», noe som – hvis man oversetter dette bedriftsspråket – i praksis betyr masseoppsigelser og kanskje til og med at hele studioer legges ned og prosjekter avlyses.

Til tross for dette vil det likevel være et enormt lån å betale tilbake, og det er grunnen til at mange begynner å bli stadig mer bekymret for om EA vil trappe opp sine allerede ganske aggressive inntektsgenererende tiltak i spillene sine. Ingenting av dette er bekreftet ennå, men når et selskap må betale tilbake 20 milliarder dollar, er det bare naturlig å forvente ganske drastiske tiltak.