Electronic Arts-veteranen Jean-Charles Gaudechon blir ny sjef for Remedy

HQ

Remedy Entertainment har offisielt funnet og utnevnt sin neste administrerende direktør. Den finske utvikleren er for tiden under ledelse av medstifter og midlertidig administrerende direktør Markus Mäki, men han vil trekke seg om noen uker når et nytt ansikt slutter seg til selskapet og overtar sjefsstillingen.

I en pressemelding bekreftes det at den tidligere Electronic Arts- og CCP Games-veteranen Jean-Charles Gaudechon kommer til Remedy for å ta over stillingen som administrerende direktør. Den franske lederen sies å ha over 20 års ledererfaring innen spill- og underholdningsområdet, og med dette i bakhodet har han delt en uttalelse som diskuterer sin nye rolle.

"Jeg er spent og beæret over å bli med i Remedy på et sentralt tidspunkt. Studioet har en unik kreativ identitet og en sterk pipeline. Min forpliktelse er å beskytte det som gjør det spesielt, levere eksepsjonelle spill og skalere Remedy på en måte som bygger varig verdi. Remedy har stemmen og ambisjonen til å være en bærebjelke i bransjens fremtid. Vi skal holde oss nær spillerne, gjøre oss fortjent til deres tid og tillit, og styrke vår uavhengighet i hvordan vi bygger og publiserer spillene våre, samtidig som vi fortsetter å jobbe tett med partnerne som har støttet oss hele veien. Jeg kommer til å flytte til Finland med familien min, og jeg gleder meg utrolig mye til å begynne å jobbe direkte med teamet i studioet."

Gaudechon vil begynne i Remedy og ta over som administrerende direktør etter Mäki så snart som 1. mars.