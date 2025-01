Elefanter er ikke mennesker, fastslår retten

HQ

En dyrerettighetsgruppe har fått sine forhåpninger knust av en domstol etter at det ble kjent at elefanter ikke kan kreve seg selv løslatt fra en dyrehage. Nonhuman Rights Project brakte et søksmål inn for en domstol i håp om å få løslatt en gruppe på fem elefanter fra Cheyenne Mountain Zoo i Colorado Springs.

Planen var å bruke en juridisk prosess kjent som habeas corpus - som på latin betyr "du kan få kroppen" - for å få elefantene løslatt. For mennesker innebærer dette at en annen part kan bringe en sak inn for retten, slik at lovligheten av en frihetsberøvelse kan undersøkes.

The Nonhuman Rights Project hevdet at oppholdet i dyrehagen hadde skadet elefantenes mentale helse. Men, som Sky News rapporterte, avgjorde retten dessverre at elefantene ikke kunne kreve å bli løslatt, ettersom de ikke er mennesker.

"Det juridiske spørsmålet her koker ned til om en elefant er en person", sa retten. "Og fordi en elefant ikke er en person, har elefantene her ikke rett til å fremme et habeas corpus-krav."

Dyrehagen sier at de er glade for å høre rettens avgjørelse, men er lei seg for at saken i det hele tatt har kommet så langt.