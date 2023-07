Elemental har gjort et stort comeback på kino

HQ

Elementalhar, som de siste kinotallene viser, gjort et bemerkelsesverdig comeback og har ifølge Box Office Mojo tjent inn over 310 millioner dollar på verdensbasis.

Da Elemental ble lansert var det den dårligste åpningen i Pixars moderne historie, men nå er den Disneys største animasjonssuksess siden pandemiens begynnelse, etter å ha passert både Lightyear og Encanto.

I sin femte uke har Elemental tjent inn nesten like mye som den gjorde den første helgen, noe som viser at den holder seg godt. Det hjelper at Elemental ser ut til å være den ledende familievennlige filmen på kino akkurat nå, og at ingenting truer med å vippe den av pinnen. Et slikt comeback er imidlertid en bemerkelsesverdig bragd i seg selv.

Har du sett Elemental ennå?