Elemental har nå overgått Spider-Man: Across the Spider-Verse

HQ

Historien om comebacket til Elemental fortsetter å utvikle seg, og filmen har nå passert 450 millioner dollar på verdensbasis og kan meget vel spille inn en halv milliard dollar når den er ferdig på kino. Og med 307 millioner dollar fra det internasjonale publikummet har filmen nå passert Spider-Man: Across the Spider-Verse med 305 millioner dollar internasjonalt.

Det er fortsatt et stykke igjen før den kan slå hele Spider-Man: Across the Spider-Verse, men når det gjelder publikum utenfor USA, er Elemental nå årets nest mest innbringende animasjonsfilm.

Vi tviler sterkt på at den kommer til å slå Super Mario Bros. Movie med det første, men denne comeback-historien er likevel noe for seg selv. Fra Pixars dårligste åpning noensinne til å gå i pluss med et budsjett på 200 millioner dollar, har Elemental virkelig reist seg fra graven.