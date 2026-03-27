Titaner, magi og ønsket om å plyndre verdens ressurser har bidratt til at verden har kollapset. I kjølvannet av katastrofen forsøker sivilisasjonene å bygge seg opp igjen. Du kan velge å spille som en av flere fraksjoner, hver med ulike bonuser, tilgang til magi og andre fordeler. Du kan skape en karakter som representerer de gamle, ondskapsfulle imperiene eller de yngre, nyere kongedømmene. I denne verdenen er det de sterkeste som overlever, og gjennom bybygging, erobring, utforskning og krig kan du bli den som bestemmer verdens fremtid. Med så mange konkurrenter er spørsmålet om dette kan skille seg ut.

Elemental Reforged er Stardock Entertainments svar på spørsmålet om hva som ville skje hvis man blandet Civilization med rollespill. Dette er ikke en unik blanding; vi har allerede ganske etablerte spillserier som Age of Wonders 4, Sorcerer King: Rivals, Spellforce Conquest of Eo og Master of Magic. Det finnes selvfølgelig enda flere hvis vi ser tilbake i tid. Spørsmålet jeg stilte meg selv var om dette bød på noe nytt og interessant. Svaret på det er både ja og nei på samme tid. Elemental Reforged er nemlig en sammensmelting av deres tidligere titler, Elemental: War of Magic og Elemental: Fallen Enchantress, som i sin tur benyttet seg av konseptene som finnes i denne tittelen.

Kampanjen inneholder mellomsekvenser og en mer strukturert fortelling.

Historien begynner nesten umiddelbart når du velger om du vil spille kampanjen, sandkassemodus eller en av de andre spillmodusene. Det finnes også en opplæringsmodus for å hjelpe nye spillere med å få grep om konseptene og hvordan man spiller spillet. Jeg vil starte med å si med en gang at dette ikke er et enkelt strategispill. Det er fordi du har et stort utvalg av muligheter for å tilpasse, utvikle, forme sivilisasjonen din og utvikle heltekarakterene dine. På overflaten er det et klassisk 4X-spill: Du slåss, samler ressurser, utforsker og ekspanderer. Denne kjernen er intakt, men det finnes flere interessante lag med spillelementer. Et eksempel på dette er hvordan du kan oppgradere troppene dine.

Når du bygger troppene dine, kan du bytte våpen, rustning, skjold og mye mer. De fungerer litt som en mal du kan endre på, noe som igjen kan gjøre enklere troppetyper relevante senere i spillet. Helten din kan tilpasses på samme måte, og blir kraftigere over tid, akkurat som i for eksempel Heroes of Might and Magic. Når du har kjempet eller tjent nok erfaringspoeng, kan karakteren din oppgraderes med nye evner. Kombinert med bybygging, hendelser i kampanjeverdenen, unike bygninger å oppdage og oppdrag å fullføre, er det ganske mye å gjøre i spillet. Du er hele tiden opptatt med noe, og jeg synes fortsatt dette er Stardocks beste tittel i Elemental-serien.

Verdenene inneholder monstre og bygninger du kan interagere med.

Det er flere forskjeller sammenlignet med Fallen Enchantress og War of Magic. Et eksempel er hvordan Champions fungerer. De dukker ikke bare opp slik de gjorde før, men hvis du blir berømt nok i verden, kan du i stedet rekruttere figurer. De har sine egne kraftige evner og kan hjelpe deg med å erobre verden. Du har også et ganske avansert og interessant håndverkssystem. Når du er ute i verden med helten din, erobrer gruver, fullfører oppdrag og så videre, får du oppskrifter. Ved hjelp av disse kan du lage gjenstander og andre ting du kan bruke i kamp.

Jeg synes at loopen i denne tittelen, der du bygger opp byene dine, samler ressurser og håndterer kriser og hendelser, fungerer godt. Det er takket være overgangen til 64-bit at det ikke bryter sammen på samme måte som forgjengerne. Det aller første Elemental: War of Magic hadde en tendens til å krasje og slutte å fungere. Master of Magic og Heroes of Might and Magic har alltid hatt et vinnende konsept. En liten kuriositet er at Stardock ble spurt av Atari om å lage en oppfølger til Master of Magic, men takket nei, og valgte i stedet å lage noe eget basert på det samme DNA-et. Det er dette Elemental-serien er i dag. Selv om jeg savner en Master of Magic 2 i dag, er det folkene bak serier som Elemental og Age of Wonders som på ulike måter videreutvikler grunnkonseptet til noe nytt og unikt.

Du kan bytte våpen og skremme mange saker.

Hvis du noen gang har vært på utkikk etter et 4X-spill med mye fantasy, finnes det nok av alternativer. Jeg synes imidlertid at Elemental: Reforged byr på en god nok blanding av konsepter og ideer vi har sett før, med noen egne, unike innslag. Jeg er spesielt glad i muligheten til å tilpasse nesten alt ned til minste detalj. Mange spill av denne typen gir deg som regel en fotsoldat med forhåndsinnstilt utstyr som aldri blir brukt. I denne tittelen opplevde jeg at jeg kunne fortsette å forbedre grunnleggende troppetyper og bruke dem ganske lenge i kampanjen min. Jo mer du spilte, jo flere våpen, rustninger og andre gjenstander låste du opp for å utstyre troppene dine.

Historiene du kan spille utenfor trefningsmodus, er basert på hendelsene i de tidligere spillene. De er oppkalt etter sine respektive spill, og kan nå spilles i tillegg til standardmodusen. Det er fortsatt ganske mye innhold som tilbys, ettersom du blir presentert for tre store kampanjer og en fullverdig sandkassemodus. Jeg tilbringer mesteparten av tiden min i den åpne verdensmodusen, siden den lar deg skape dine egne historier, karakterer, kongedømmer og mer. Når du starter sandkassemodusen, kan du gi karakteren din et navn, oppgi bakgrunnsinformasjon, velge farge, våpen, evner, hvordan riket ditt skal se ut, hvilket flagg du skal bruke og mye mer. Det kan tilpasses på mange måter, noe jeg setter pris på. En av evnene du kan gi karakteren din, er muligheten til å rekruttere edderkopper eller lage unike sett med rustninger. Du har et begrenset antall poeng å bruke, men du kan også velge negative evner, som gir deg et ekstra poeng.

Hvor du plasserer byene dine betyr like mye som i alle andre 4X-spill du kan tenke deg.

Når du har tatt alle beslutningene dine, valgt verden og så videre, blir du plassert på kartet. Det første du må gjøre er å opprette en by og begynne å bygge. Jeg pleier å starte med å forsterke helten min med nye tropper og sørge for at jeg har nok penger. Dette avhenger selvfølgelig helt og holdent av hva slags helt du har og hva du vil gjøre i kampanjen. Friheten er spillets styrke, og mulighetene er uendelige. Etter hvert som du bygger bygninger, vokser byen din, og over tid må du bygge flere byer. Du kan forske på nye teknologier og andre fremskritt gjennom oppdagelser spredt over ganske omfattende teknologitrær. Dette bør ikke undervurderes; du trenger virkelig oppgraderinger, nye enhetstyper, bedre bygninger og mer for å kunne konkurrere mot motstanderne dine. Du kan alliere deg med dem hvis du ønsker å ødelegge byene deres, eller du kan utføre spesifikke oppdrag mot slutten av spillet for å vinne.

Selve kampene minner om Age of Wonders 4; du har helten din og troppstypene dine. Du flytter disse over rutenettet og angriper fienden. Avhengig av hva du har tilgang til, kan kampene utfolde seg på forskjellige måter. Hvis du har tilgang til magi, kan helten din enten skade fiender på avstand eller svekke dem. Du kan også forbedre troppenes evner. Avhengig av hvordan du har spesialisert helten din, har du forskjellige evner og muligheter. Det handler i bunn og grunn om hvilken klasse karakteren din skal ha, og du kan velge mellom roller som snikmorder, kriger og magiker. Du skreddersyr også utstyret ditt deretter. Det er imidlertid litt synd at omgivelsene du kjemper i noen ganger ser litt lavoppløste ut. Spesielt med tanke på hvor mye av spillet som faktisk er kamp.

Du kan designe dine egne karakterer, hver med sine egne evner og utseende. Du får noen få poeng i starten av skapelsesprosessen for å ta visse valg. Det er litt som Stellaris og Galactic Civilization når du skal lage en fraksjon.

Det er en fin blanding, og jeg synes også at grafikken begynner å komme på plass. I de tidligere spillene deres har ikke alltid designet fungert. Det er en semi-håndtegnet stil som jeg syntes det var vanskelig å bli vant til. I dette spillet synes jeg det er bedre kontraster, det ser bedre ut, og både brukergrensesnittet og andre elementer fungerer godt sammen. Det finnes mange innstillinger, slik at du kan tilpasse brukergrensesnittet og andre aspekter etter eget ønske. Musikken er behagelig og passer godt. Det er typisk fantasymusikk som du sannsynligvis vil slå av og erstatte med din egen musikk etter en stund (til en forandring). Denne tittelen vil ikke gjøre deg målløs, men det er en hyggelig atmosfære takket være grafikken og lydbildet.

Spillet er ikke feilfritt; det har tekniske feil, og ting fungerer ikke alltid som de skal. Stardock Entertainment jobber selvfølgelig med å forbedre opplevelsen ytterligere gjennom oppdateringer, men det er fortsatt noen tekniske problemer i 1.0-versjonen. Spillet sitter også fast i et rutenettsystem og har ikke gått over til sekskanter eller lignende oppsett som mer moderne 4X-spill har, noe som betyr at det lider av lignende problemer som tidligere tiders spill. Et eksempel på dette er bybygging, som blir mer komplisert etter hvert som du utvider byenes størrelse. Grafikken er også relativt utdatert sammenlignet med konkurrentene. Age of Wonders 4 er et eksempel på et spill som ser merkbart bedre ut.

Teknologitreet er enormt, så du må tenke deg nøye om før du tar noen valg i denne menyen. Akkurat som i Civilization er det ikke sikkert at du vil forske på alt, men heller spesialisere sivilisasjonen din.

AI-motstanderne sliter av og til med å ta opp kampen mot slutten av kampanjen. Det handler ikke bare om passivitet, men først og fremst om at du rett og slett er sterkere hvis du spiller kortene dine riktig. Dette er et område jeg håper de jobber videre med, ettersom spillet først og fremst spilles av én spiller og mangler en flerspillermodus. Det er viktig å kunne spille mot datamotstandere som tar strategiske og taktiske beslutninger. Jeg håper dette er noe utviklerne jobber med å forbedre. Slik det er nå, føler jeg at motstanderen sliter med å holde stand etter hvert som du blir mektigere. Den sliter også med å ta smarte avgjørelser i taktiske kamper. Det hendte ofte at jeg kunne bruke flankemanøvrer for å beseire betydelig sterkere fiender. Noen ganger kan den imidlertid kjøre deg over hvis du har gitt den bonuser. Det finnes ingen mellomting for øyeblikket.

Hvis du velger å spille Elemental: Reforged, får du et kompetent 4X-spill med litt utdatert grafikk og ikke den mest kunnskapsrike AI-motstanderen. Takket være at du gjør så mye annet i løpet av spillet, blir det sjelden kjedelig. Selv om denne tittelen er den beste i sin serie, synes jeg enkelte konkurrenter som Age of Wonders 4 byr på skarpere opplevelser i dag. Total War: Warhammer er også på vei inn i en lignende sjanger. Det betyr imidlertid ikke at du kommer til å kjede deg med dette. Hvis du føler deg litt nostalgisk i forhold til hvordan turbaserte strategispill som Civilization 3 og 4 fungerte, kan dette være av interesse. Jeg elsker muligheten til å tilpasse praktisk talt alt i spillet. Det er alltid noe å holde deg opptatt med, og det er positivt. Du kan virkelig skape din egen historie, ditt eget kongerike og din egen bakgrunnshistorie. Mens du spiller, kan du gjøre det til ditt eget på en måte som mange andre konkurrenter ikke klarer. Hvis du liker rollespill og 4X-titler, er dette verdt å sjekke ut.

Dessverre kan kampene se litt utdaterte ut. Dette skyldes hovedsakelig teksturene og miljøene med lav polygonstørrelse.