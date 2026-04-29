Elementallis leverer klassiske Zelda-vibber i lanseringstraileren

Det er ingen overdrivelse å si at The Legend of Zelda: A Link to the Past forandret stort sett alt da det ble utgitt i 1991, og ble et av de mest innflytelsesrike spillene gjennom tidene. Det ble etterfulgt av en flom av lignende titler med det litt isometriske fugleperspektivet, og faktum er at det fortsatt er et populært spillformat den dag i dag.

Et eksempel på dette kommer fra Elementallis, som ble lansert i går for PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X. Utviklingen begynte allerede i 2021 da utviklerne søkte Kickstarter-finansiering, noe som resulterte i at de samlet inn omtrent seks ganger så mye penger som de trengte.

Allerede da beskrev den spanske utvikleren Ankae Games tittelen som "et 2D-eventyr ovenfra og ned som etterligner stilen og følelsen fra klassiske 2D Zelda-spill", og nå som vi har sett lanseringstraileren, skjønner vi godt hvorfor. Sjekk den ut nedenfor, spesielt hvis du er en fan av Links mest klassiske eventyr.