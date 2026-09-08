Elena Rybakina blir ny verdensener hvis hun slår Zheng Qinwen på onsdag

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Åttendedelsfinalene i damenes singelturnering ved US Open ble avsluttet i går, og den kasakhstanske Elena Rybakina feide den firedobbelte Grand Slam-vinneren Naomi Osaka av banen på 66 minutter med 6-1, 6-4, og skal dermed møte Zheng Qinwen i kvartfinalen på onsdag kl. 17:30 CEST, kl. 16.30 BST.

Seieren betyr at 27-åringen Rybakina bare er én seier unna å nå førsteplassen på verdensrankingen for første gang i karrieren.

Aryna Sabalenka har vært verdensener uavbrutt siden 21. oktober 2024, 99 uker på rad, men uansett om hun klarer å forsvare US Open-tittelen sin, vil Rybakina gå forbi henne på WTA-rangeringen hvis hun slår Qinwen i morgen, og hun ble spurt om dette på pressekonferansen etter kampen.

«Selvfølgelig vil jeg det. Jeg kjenner ingen som ikke ville ønske seg dette», sa Rybakina. «Men det er definitivt et av målene mine. Jeg prøver å ha samme tilnærming. Prøver å gjøre alt jeg kan. Kjempe til siste ball i min neste kamp, og så får vi se hva som skjer.»

Hvis Sabalenka ender opp med å vinne US Open, vil hun forbli på 8 575 poeng. Bare for å ha nådd semifinalen vil Rybakina få 8 681 poeng. Hun kan komme opp i hele 9 201 poeng hvis hun vinner semifinalen, og til 9 901 hvis hun vinner finalen.

Sabalenka, som slo Taylor Townsend i åttendedelsfinalen, skal spille sin kvartfinale først, mot sjette-seedede Linda Nosková i dag, tirsdag, kl. 17.30 CEST, 16.30 BST.