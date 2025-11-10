Elena Rybakina nektet å ta bilde med WTA-sjefen etter finaleseieren mot Sabalenka

HQ

Den kasakhstanske spilleren Elena Rybakina slo verdensranglistens nummer 1, Aryna Sabalenka, i strake sett, 6-3, 7-6(0), og vant WTA Finals for første gang, hennes største trofé siden Wimbledon 2022. Etter kampen nektet den 26 år gamle kasakhstanske spilleren å ta et bilde med Portia Archer, administrerende direktør i damenes tennisforbund, som sto flere meter unna lederen, et øyeblikk som ble fanget av kameraene.

Årsaken til at hun valgte å ikke ta et bilde med Archer er uenigheten med avgjørelsen bak utestengelsen av treneren hennes, Stefano Vukov, som er anklaget for mishandling av Rybakina. Måten han snakket til henne på og utenfor banen i turneringer hadde kommet under lupen, og mange observerte hvor respektløs han virket, og en uavhengig etterforskning ble satt i gang, noe som resulterte i at han ble suspendert fra alle tennisforbund (fra WTA, ATP, ITF), noe som betyr at han ikke fikk delta i noen turneringer.

Rybakina benektet imidlertid at Vukov hadde behandlet henne dårlig, og sa at hun ikke var enig i "mange ting" WTA sa i forbindelse med hennes arbeidsforhold med Vukov. "Som jeg har sagt tidligere, har jeg aldri kommet med noen klager eller noen av disse tingene. Jeg har alltid sagt at han aldri har mishandlet meg", sa hun under Australian Open i fjor. Rybakina avsluttet partnerskapet med Rukov i august i fjor, men bestemte seg for å jobbe sammen igjen i februar i år, etter den midlertidige suspensjonen som fortsatt er igjen på ham.

Hun sier at hun fortsatt har kontakt med Vukov og at de fortsatt jobber sammen på avstand, selv om hun har en ny trener. Uenigheten med WTAs avgjørelse om å opprettholde suspensjonen førte til at Rybakina snublet WTA-sjefen i en av de største bragdene i karrieren hennes.