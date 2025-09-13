Elendil og Narsil stjeler rampelyset i denne smakebiten fra tredje sesong av The Rings of Power

HQ

Etter sommerens bak-kulissene-titting på Saurons comeback i tredje sesong av The Rings of Power, har vi nå fått servert en ny smakbit - denne gangen med fokus på ingen ringere enn Elendil selv. I et ferskt klipp er den walisiske skuespilleren Lloyd Owen tilbake som den fremtidige kongen av Arnor og Gondor, med et sverd av enorm betydning: Narsil, sverdet som en dag skal felle Sauron.

Da vi sist så Elendil i den eksplosive sesong 2-finalen, red han vestover mens hjemlandet hans brant bak ham - en avskjed preget av både tap og løfter, med Narsil som et minne fra dronning Míriel.

Sesong 3 lover et tidshopp som tar seerne med inn i smiingen av Den ene ringen og krigen mellom Sauron og alvene. De nye opptakene bekrefter at både Owen og Charlie Vickers (Sauron) er tilbake, mens nykommerne Jamie Campbell Bower og Eddie Marsan slutter seg til rollebesetningen. Når det gjelder fanfavoritter som Morfydd Clarks Galadriel og Robert Aramayos Elrond, er deres tilbakekomst fortsatt ubekreftet - men med innspillingen i full gang i Shepperton Studios, er flere nyheter helt sikkert rett rundt hjørnet.

Er du klar for den tredje sesongen?