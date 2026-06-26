Elfenbenskystens landslagstrener kritiserer Schweinsteigers uttalelser om «afrikansk fotball»: «Det kan kalles rasistisk»

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Bastian Schweinsteiger, tidligere tysk fotballspiller, blant annet verdensmester i 2014, som nå jobber som fotballkommentator og ekspert for den tyske allmennkringkasteren ARD, sa under en sending at spillerne fra Elfenbenskysten har en spillestil som er «litt uortodoks av og til, litt vill, ikke fullt så taktisk», og kalte den «afrikansk fotball».

Hans uttalelser nådde også Elfenbenskystens landslagssjef Emerse Fae, som sa han var trist og skuffet etter å ha hørt disse ordene fra en person han beundrer. «Jeg synes det er trist. Han var en veldig, veldig god spiller; en stor spiller», sa Fae på pressekonferansen etter at laget hans slo Curaçao 2–0 og kvalifiserte seg til sin første VM-sluttspillrunde noensinne som gruppetoer, foran Ecuador.

«Personlig har jeg alltid beundret ham. Som midtbanespiller har jeg alltid likt måten han spilte på, måten han forsto fotball på.» Så da jeg hørte kommentarene hans, ble jeg skuffet – skuffet over mannen. For når man kjenner fotball slik han kjenner den, er det merkelig at man uttaler seg på den måten – noe vi kunne kalle rasistisk hvis vi skulle kalle en spade for en spade, men slik er det.

«Jeg kan ikke endre måten han snakker på. Men alt jeg kan gjøre, er å vise på banen at Afrika ikke bare handler om fysisk spill. Vi er også svært tekniske, svært taktiske. Og alt jeg kan håpe på, er at dette bare var en klossete uttalelse, at den ikke nødvendigvis gjenspeiler hva han egentlig tenker.»

Elfenbenskysten skal spille sin aller første kamp i sluttspillet tirsdag 30. juni kl. 19:00 CEST / 18:00 BST, mot nummer to i gruppe I, som kan bli Frankrike eller Norge, avhengig av kveldens kamp.