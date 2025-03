Elgato Facecam MK.2 og Stream Deck +

HQ

Hvis du driver med innhold - enten det er Twitch, YouTube, podkasting eller bare Zoom-samtaler som må se ut og føles som en Netflix-produksjon - har du sannsynligvis allerede møtt Elgato-merket. De er på en måte det foretrukne valget for streamere som vil ha proffutstyr uten å pantsette oppsettet sitt. To av de nyeste produktene deres, Facecam MK.2 og Stream Deck +, er mer enn bare skinnende oppgraderinger. De er ekte verktøy som kan forbedre innholdsproduksjonen din på veldig forskjellige, men like viktige måter. Så la oss se nærmere på hvordan disse dingsene passer inn i ulike arbeidsflyter, og enda viktigere - er de verdt pengene dine?

Elgato Facecam MK.2

Ja, gløden er ekte. Dette er den neste iterasjonen av Elgatos originale Facecam, som allerede hadde et solid rykte for skarpe bilder og plug-and-play-enkelhet. Denne gangen har de imidlertid lagt til et par ting som skaperne har bedt om: HDR-støtte, variable bildefrekvenser og ja - et vidvinkelobjektiv som ikke får ansiktet ditt til å se ut som om det ble strukket i Photoshop.

Noen av spesifikasjonene :





1080p60 HDR-video (endelig!)



1/2,5" Sony STARVIS-sensor (denne tingen ELSKER svakt lys)



24 mm fullformat-ekvivalent objektiv (bredt, men ikke fiskeøye)



82° synsfelt



USB-C-tilkobling



Innebygd flashminne for lagring av innstillingene dine



Dette er en annonse:

Så hva betyr alt dette i den virkelige verden? Kort sagt, kameraet ditt vil ikke blåse ut ansiktet ditt hver gang en hvit skjerm dukker opp på strømmen, og du vil se halvveis anstendig ut selv om du filmer klokken 02.00 om natten med en enkelt skrivebordslampe. HDR hjelper deg med å håndtere sterke kontraster, mens Sony STARVIS-sensoren gjør en kjempejobb med å håndtere situasjoner med lite lys uten å gjøre deg til et kornete rot.

Brukstilfelle nr. 1: Twitch-streameren

La oss si at du spiller Apex Legends sent på kvelden. Rommet ditt er mørkt, kun opplyst av skjermen din og kanskje noen RGB-strips. Normalt ville du sett ut som en skyggefull klump, men med Facecam MK.2? Du ser skarp og fargerik ut, og ikke som et huletroll.

Brukstilfelle nr. 2: YouTube-anmelderen

Hvis du lager produktutpakninger eller reaksjonsvideoer, vil du ha det brede objektivet for å vise mer bakgrunnsflair - LED-hyller, plakater, hva som helst som gjør oppsettet ditt til "deg". I tillegg kan du justere alt i Elgatos Camera Hub-programvare, så hvis du vil ha den filmatiske dybden eller en kjøligere tone, er du dekket.

Dette er en annonse:

Anvendelsestilfelle 3: Zoom-guden i bedriften

Hvis du bruker dette til jobbsamtaler? Velsigne kollegene dine. De vil lure på om du har hyret inn et produksjonsteam. Profftips: Skru ned skarpheten og kontrasten for møter, med mindre du vil være den fyren.

La oss nå snakke om Stream Deck + - Elgatos kanskje mest undervurderte verktøy. Og nei, dette er ikke bare nok en makropad. Ja, den har knapper (åtte for å være nøyaktig), men den har også fire dreiehjul med taktil trykkfunksjon og en berøringsskjermstripe. Dette er en drøm for en kontrollfreak - og jeg mener det på den beste måten.

Noen av de viktigste forskjellene med pluss-versjonen sammenlignet med tidligere kortstokker :





8 LCD-taster som kan tilpasses (som på OG Stream Deck)



4 dreiehjul med trykknapper



Dynamisk berøringsskjerm med sveipestøtte



Haptisk tilbakemelding på hjulene



USB-C-grensesnitt



Full støtte i Elgatos økosystem og mer (tenk OBS, Photoshop, DaVinci Resolve)



I bunn og grunn er det et Stream Deck med rekkevidde. Det handler ikke lenger bare om å dempe mikrofonen eller starte strømmeoverlegget. Du kan kontrollere volumnivået, justere lysstyrken, skrubbe gjennom tidslinjer i redigeringsprogrammet - alt på én og samme enhet.

Brukstilfelle nr. 1: Streamer med flere kameraer

Kjører du OBS med to kameraer, en spillfeed og en mikrofon? Bruk hjulene til å kontrollere hver lydkildes forsterkning på farten. Trykk på hjulet for å dempe, roter for å justere volumet - du trenger ikke å gå ut midt i strømmingen og fumle med glidebrytere.

Brukstilfelle nr. 2: Videoredigereren

Redigerer du i Premiere Pro eller DaVinci? Tilordne ratt 1 til å zoome tidslinjen, ratt 2 til å jogge gjennom bilder, ratt 3 til å justere klippets opasitet og ratt 4 til å kontrollere lydforsterkningen. Det er som å gi musen og tastaturet en hjelper som faktisk gjør jobben sin.

Bruksområde 3: Musikkprodusenten

Ja, du kan bruke den med Ableton, FL Studio eller Logic. Tilordne EQ-bånd til hjulene. Juster syntfiltre, skrubb gjennom looper eller utløs samples. Den fysiske utformingen av dreiehjulene utgjør en ENORM forskjell for musikkarbeid - det er rett og slett mer intuitivt enn å dra glidebrytere med en mus.

Men som med alt annet fra Elgato, ligger den virkelige kremen i økosystemet som helhet og måten verktøyene samhandler med hverandre på. Både Facecam MK.2 og Stream Deck + skinner enda klarere når du holder deg i Elgatos økosystem. Har du et Key Light eller en Wave Mic? Du kan administrere hele oppsettet fra Stream Deck +. Juster lysene samtidig som du endrer scener og slår av mikrofonen - alt uten å alt-taste en eneste gang. Det er et kontrollsenter for hele den digitale scenen din. Og med Facecam MK.2 kan du justere eksponering, ISO og hvitbalanse med dreiehjulet? Du kan tilordne dem til Stream Deck +. Ja, det er mulig. Du kan bokstavelig talt stille inn kameraet mens du er på lufta, uten å klikke deg gjennom programvaremenyer. Det er innholdsskapernes svar på å justere speilene mens du kjører - smidig og smart.

Er ikke Facecam MK.2 litt overkill for nybegynnere? Det enkle svaret er nei. Det er milevis foran alle innebygde webkameraer, og du kommer ikke til å måtte oppgradere om seks måneder, og det er en fremtidssikker investering. Stream Deck + er mer nisjepreget. Hvis du er en avansert bruker, er dette et must. Det er uten tvil en av de mest tilfredsstillende og fleksible kontrollflatene for strømmere, redaktører og til og med generelle produktivitetsnerder. Men hvis du bare strømmer en gang i blant og bare trenger sceneskift, er det kanskje bedre med det vanlige Stream Deck med 15 taster.

TLDR - Beste kombinasjonsbruk? Kjører en YouTube-kanal eller et strømmeoppsett med dynamisk belysning, flere mikrofoner og kameravinkler. Still inn knappene for hvert element, finjuster Facecam-innstillingene live, og kontroller hele showet som en digital trollmann. Elgato satser hardt på verktøy som setter skaperen først, og denne duoen er et bevis på det. Hvis du mener alvor med å forbedre innholdet ditt, er dette det beste utstyret.