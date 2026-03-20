Elgato Wave XLR MK.2 kommer med store oppgraderinger
Integrering av innebygd DSP og Stream Deck utgjør en skikkelig forskjell.
Vi unboxet den nye Elgato Wave XLR, og til tross for at den har samme pris, tilbyr denne andre utgaven av det kritikerroste XLR-grensesnittet noen betydelige forbedringer.
Det er nå et fullt integrert mikrofongrensesnitt, med en innebygd DSP i form av en Wave FX-prosessor bygget sammen med Lewitt Audio, noe som gjør det mulig å bruke Elgatos nye Clipguard 2.0-beskyttelse som forhindrer forvrengning på signalnivå. En kraftig DSP tillater også direkte VST-effekter, i stedet for å være avhengig av programvare. På toppen av det hele er maskinvaren også oppgradert for å integreres fullt ut med Stream Deck, samt å kunne drive selv hodetelefoner med høy impedans.
