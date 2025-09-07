Eli Roth og Snoop Dogg slår seg sammen om en vanvittig hjemsøkt hus-film

HQ

Skrekkfilmskaperen Eli Roth og den ruvende rapperen Snoop Dogg samarbeidet for første gang i 2012 med musikkvideoen til La La La. For bare noen uker siden slapp den usannsynlige duoen en falsk trailer for noe som heter Don't Go in That House, Bitch! - og nå, ifølge Variety, gjør de det offisielt om til en hel spillefilm med den samme skandaløse tittelen.

I en entusiastisk uttalelse forklarte Roth :

"Det er noen ideer som er så latterlige at de ikke lar deg sove. Jeg har alltid ønsket å lage den ultimate spøkelseshusfilmen, men noe som ikke ligner på noen andre vi har sett - noe fullstendig sinnssykt og over the top. Da jeg delte ideen med Snoop, skjønte han den umiddelbart, og det var en selvfølge at vi skulle lage denne filmen sammen. Snoop elsker skrekkfilmer, og jeg vil at dette skal bli det ultimate samarbeidet som får frem det sprøeste fra oss begge. Bare ikke si at vi ikke advarte deg."

Planen er å presentere filmen på den 50. internasjonale filmfestivalen i Toronto for å tiltrekke seg internasjonale distributører. Roth er i mellomtiden også opptatt med sin kommende Ice Cream Man, som forventes å ha premiere i 2026.

Så hva tror du - kan dette være et av de mest skandaløse skrekk-rap-samarbeidene i filmhistorien?