Eli Roth vil få deg til å frykte Ice Cream Man i sin kommende skrekkfilm

Vi har alle opplevd gleden som isbilens bjelleklang bringer med seg når den kommer til nabolaget i løpet av ungdommelige sommerdager. Det er en unisont gledelig begivenhet, men hva om det ikke var...

Regissør Eli Roth ønsker å snu opp ned på dette nostalgiske minnet, og serverer i stedet en forskrudd og grusom skrekkhistorie. Det hele er i form av filmen The Ice Cream Man, og i bunn og grunn er det et prosjekt som dreier seg om en iskremmann som deler ut forvridde godbiter som forvandler barn til tankeløse og voldelige mordere.

Det offisielle sammendraget legger til: "En idyllisk sommerby synker ned i galskap når en iskremmann serverer barn søte herligheter med skremmende resultater."

Premieredatoen for Ice Cream Man er satt til 7. august, og du kan se en tidlig smakebit av filmen nedenfor i form av en teaser-trailer. Forvent et mer omfattende blikk på filmen nærmere premieren.