Elijah Wood avslører at det allerede finnes planer for sesong 2 av « Among Us »

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Elijah Wood og Yvette Nicole Brown, stjernene i den animerte serien « Among Us » på Paramount+, er begge klare for en retur hvis de blir spurt. Hvis de overlever, selvfølgelig. « Among Us » er en serie hvor folk dør. Faktisk kan man nok forvente at de fleste av de stjernespekkede skuespillerne vil ende opp døde i elektrisitet innen slutten av første sesong.

Men som Wood forklarte oss i et intervju før premieren på første sesong, har serieskaperen Owen Dennis en plan for en oppfølgersesong. «[Owen] er en strålende forfatter og skaper. Og han har en fantastisk visjon. Og han har definitivt en idé om hvordan han skal fortsette det,» sa Wood. Da Brown sa at hun ikke var klar over ideen Dennis hadde, fortsatte Wood:

«Ideen hans, og jeg tror ikke dette er noen spoiler, er bare å starte på nytt. Og begynne forfra. Bare et annet scenario.»

Det kan kreve en ny rollebesetning. Eller, hvis alle vi snakket med får ønsket sitt oppfylt og kommer tilbake, kan vi se den samme rollebesetningen leke seg med forskjellige roller. Tidligere mannskapskamerater kan nå være bedragere, og omvendt. Det er et konsept hentet rett fra spillets kjerneloop, og vi skulle gjerne sett det bli virkelighet, spesielt etter å ha hørt at rollebesetningen også ønsker å komme tilbake.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Elijah Wood og Yvette Nicole Brown nedenfor: