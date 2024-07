Elijah Wood er glad for å komme tilbake som Frodo i den nye Ringenes Herre-filmen

HQ

Det har vært mye diskusjon om hvorvidt noen av skuespillerne fra Ringenes Herre-filmene vil gjenta rollene sine, og blant annet Viggo Mortensen har sagt at han kan tenke seg å komme tilbake, avhengig av om filmens manus appellerer til ham eller ikke.

Under den pågående Fantasia Film Festival i Montreal (via JoBlo) delte Elijah Wood sine tanker om det hele, og ga en svært positiv melding om hvorvidt han kunne tenke seg å spille Frodo igjen. Han sa følgende; "Det ville vært ganske utrolig. Jeg må si at enhver retur til New Zealand for å jobbe med disse personene innenfor konteksten av den verdenen ville være ... å hoppe tilbake inn i en verden som er så elsket og betyr så mye for meg. Så ja, det ville vært fantastisk."

Det er nok liten sjanse for at Elijah ville takke nei til sjansen til å gjenta rollen som gjorde ham til en verdensstjerne. Så hvis Frodo dukker opp i den kommende filmen, kan vi nok regne med at han spiller ham. Med dagens de-aging-teknologi kan det også bli mye bedre enn det så ut da han dukket opp som Frodo i den første Hobbiten-filmen.

Før eller siden vil vi få mer informasjon om Jakten på Gollum, og det vil sannsynligvis også bli presentert hvilke skuespillere som er involvert. Så får vi se hvem som vender tilbake til Midgard fra den gamle gjengen.