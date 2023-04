Elijah Wood overrasket over Warners beslutning om å produsere nye Ringenes herre-filmer

HQ

Vi fant nylig ut at Warner Bros., sammen med New Line Cinema, har bestemt seg for å produsere en haug med nye Ringenes herre-filmer. En beslutning som overrasket og provoserte fans av de klassiske mesterverkene Peter Jackson regisserte på begynnelsen av 2000-tallet, og de er ikke alene. Selv Elijah Wood, som spilte Frodo i Jacksons trilogi, er overrasket over avgjørelsen, og i et intervju med magasinet GQ delte skuespilleren sine tanker om saken.

"Jeg er fascinert og jeg er spent. Jeg håper det er bra. Jeg er overrasket - jeg vet ikke hvorfor jeg er overrasket, for selvfølgelig ville det vært flere filmer. Åpenbart i kjernen av det, er et ønske om å tjene mye penger. Det er ikke det at en haug med ledere er som, "La oss lage virkelig fantastisk kunst."

"Og igjen, å ikke mislike noen, for det er jo handel. Men stor kunst kan komme fra handel. Så disse to tingene utelukker ikke hverandre."

Wood fortsatte også med å snakke om hvordan den originale trilogien ble født ut av lidenskap snarere enn et ønske om å tjene de store pengene (selv om studioet til slutt også gjorde det).

"Peter Jacksons Ringenes herre-trilogi kom ikke ut av det stedet. Det kom ut av en lidenskap for disse bøkene og ønsket å se dem realisert. Og jeg håper at det til syvende og sist er det som vil drive alt fremover med hva disse påfølgende filmene er."

"Jeg håper bare at det er den samme motivasjonsfaktoren i kjernen, når de ansetter en manusforfatter og en filmskaper - at det er med ærbødighet for Tolkiens materiale og entusiasme å utforske det."

På dette tidspunktet er svært lite informasjon kjent om de nye The Lord of the Rings-filmene, men ifølge Jackson er studioet i kontakt med ham og manusforfatterne han jobbet med, så det er i det minste noe betryggende.

Hva synes du om at de lager nye Ringenes herre-filmer?