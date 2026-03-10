Elijah Wood vil ikke at noen andre skal spille Frodo så lenge han er "i live og i stand til det"

HQ

Det virker som om gjengen er samlet igjen for et siste eventyr gjennom åsene og de ruvende fjellene i Midgard. Spesielt Elijah Wood virker investert i en retur, og nå som han sier at Sir Ian McKellen har sluppet "katta ut av sekken", når det gjelder hans potensielle medvirkning, snakker han litt mer åpenhjertig om Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

I en prat med The Times smilte Wood da han ble spurt om han ville komme tilbake som den verdensberømte hobbiten. "Det har ikke blitt offisielt annonsert, men på en konferanse i august i fjor slapp Ian på en måte katta ut av sekken," sa han. "Så det er en god sjanse. Jeg kan ikke si noe offisielt før det er annonsert, men jeg vil si at jeg er begeistret over utsiktene til en ny film. Det er alltid litt nervepirrende når folk snakker om nye filmer for en verden som Midgard. Alle blir litt beskyttende og håper at den beholder sin integritet, men denne historien er morsom og spennende. Det er en genuin følelse av å få bandet samlet igjen."

Både McKellen og Orlando Bloom har sagt at de ikke vil at noen andre skal spille karakterene deres fra Ringenes herre, og Wood var enig i dette. "Jeg vil absolutt ikke at noen andre skal spille Frodo heller, så lenge jeg er i live og i stand til det. Og jeg kan også se hvor morsomt det kommer til å bli - når du sitter i kinosalen og ser hatten snu seg og det er Gandalf. For jeg er også en fan, og jeg er spent på å se hvordan det hele kommer til å bli."

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum forventes å ha premiere sent i 2027.