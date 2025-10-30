Elijah Woods krasjer et Ringenes Herre-bryllup i Herredet

Selv godt over to tiår senere kan vi ikke holde Elijah Wood borte fra ringer. Ringenes Herre-stjernen bestemte seg nylig for å gjøre en uventet opptreden i et bryllup mellom to Tolkien-fans som skulle gifte seg på settet i Herredet.

New Zealand har latt Hobsyssel ligge siden innspillingen av Ringenes Herre- og Hobbiten-filmene ble avsluttet. Det er mest turister og fans som kommer dit for å se at hobbitene faktisk har det ganske bra når de bor i hull i bakken.

I et klipp som Culture Crave har lagt ut, ser vi Wood snike seg inn i bryllupet og skynde seg å hilse på brudeparet. Etter et raskt bilde går han av veien for å la seremonien fortsette.

