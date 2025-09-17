Elio er nå tilgjengelig på Disney+

HQ

Pixar har unektelig hatt et par tøffe år, langt fra de dagene da studioet virket ute av stand til å gjøre feilsteg. Håpet var stort om at deres siste kreasjon, Elio, kunne snu tidevannet, men det var ikke å være. Filmen hadde premiere på kino i sommer, men åpnet med historisk svake tall og klarte aldri å få opp dampen i de påfølgende ukene, og til slutt spilte den inn beskjedne 153 millioner dollar på verdensbasis - langt fra høydene til Coco eller Inside Out.

For de som hoppet over den på det store lerretet, finnes det endelig en enkel måte å ta den igjen på. Elio har strømmedebut på Disney+ i dag, og byr på en klassisk Pixar-blanding av hjerte, humor og interstellært spektakel. Historien følger en tolv år gammel dagdrømmer som ved et uhell blir sendt ut på et kosmisk eventyr. I rollelisten finner vi Zoe Saldaña, Jameela Jamil, Brad Garrett, Brandon Moon, Shirley Henderson og Yonas Kibreab.

Vil du gi Elio en sjanse nå som den finnes på Disney+, eller har du allerede sett den på kino - og hva synes du i så fall?