ElioPixars første originalfilm på to år får ny trailer

ElioPixars neste originalfilm siden Elemental i juni 2023, har fått en ny teaser-trailer. Filmen kommer ut 13. juni 2025, og følger historien om en rombesatt gutt som er desperat etter å bli bortført av romvesener.

Drømmen hans går selvsagt i oppfyllelse, og han står ansikt til ansikt med Communiverse, en interplanetarisk organisasjon med representanter fra galakser over hele verden, som tror at gutten er jordens leder.

Den unge jordboeren må forhindre en diplomatisk krise i Pixars eneste filmlansering neste år, etter Inside Out i år. Det animerte selskapet veksler helt nye historier med oppfølgere: i 2026 vil Hoppers sammenfalle med Toy Story 5.

Elio Opprinnelig skulle Hoppers ha hatt premiere i mars 2024. Faktisk kom den første traileren ut for over et år siden, med den 2024-datoen skrevet på den, men ble senere forsinket. Nå er lanseringsdatoen fastsatt til 13. juni 2025. Er du spent på Elio?