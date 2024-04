Elisabeth Moss føler seg "veldig bra" om utviklingen av The Invisible Man 2

Selv om det har gått mer enn fire år siden Leigh Whannells reboot av The Invisible Man ble lansert, har hovedrolleinnehaver Elisabeth Moss sagt at hun føler seg "veldig bra" med tanke på utviklingen av en oppfølger.

HQ

I en samtale med Happy Sad Confused Podcast denne uken sa Moss "Blumhouse og mitt produksjonsselskap [Love & Squalor Pictures] ... vi er nærmere enn vi noen gang har vært å få det til". Hun la til "Vi er veldig innstilt på å fortsette den historien."

The Invisible Man hadde premiere i 2020 og tjente inn 144,5 millioner dollar ved slutten av kinodriften, til tross for at den ble avbrutt av Covid-19-pandemien. Filmen fikk også positiv respons fra kritikerne, og den har for øyeblikket en score på 92 % på Rotten Tomatoes.

Takk, Bloody Disgusting.