Eliud Kipchoge vender tilbake til OL-scenen ... men ikke som løper

Den kenyanske maratonlegenden Eliud Kipchoge vender tilbake til den olympiske scenen som en av åtte flaggbærere under åpningsseremonien til vinterlekene i Milano Cortina 2026 den 6. februar. 41-åringen er valgt ut av Den internasjonale olympiske komité og Fondazione Milano Cortina 2026 for sin legemliggjøring av "fred, samhold og solidaritet som inspirerer den olympiske bevegelsen" (via World Athletics).

Eliud Kipchoge // Shutterstock

Kipchoge, fem ganger olympisk mester, vant OL-gull på maraton i Rio 2016 og Sapporo 2021, etter å ha tatt bronse på 5000 meter i Athen 2004 og sølv i Beijing 2008. Han fortsatte å konkurrere på høyeste nivå, og deltok blant annet i de olympiske leker i Paris 2024.

Utover OL har Kipchoge to ganger slått verdensrekorden på maraton, da han løp på 2:01:39 i Berlin i 2018 og forbedret den til 2:01:09 fire år senere, og hans dominans på landeveien har gjort ham til en av de største maratonløperne gjennom tidene.

Utenfor banen er Kipchoge UNESCOs goodwill-ambassadør for idrett, integritet og verdier, og han er mentor for U20 World Athletics Athletic Refugee Team, noe som understreker hans engasjement for å inspirere unge idrettsutøvere over hele verden...

