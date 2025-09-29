Elizabeth Olsen har ingen anelse om hva som skjer i Marvel Zombies

HQ

Stjernen i Marvel Zombies er Iman Vellanis Ms. Marvel, som fungerer som bindevevet som binder fortellingen og eventyret sammen. Men man kan også hevde at Elizabeth Olsens Scarlet Witch er vel så viktig, ettersom hun spiller hovedantagonisten og er en rutineforekomst i serien. Ikke at hun vet det...

Som en del av en opptreden på LA Comic Con fanget opp av X-brukeren Wholetusout i helgen, forklarte Olsen at hun ikke hadde noen anelse om at serien nettopp har hatt premiere, og forklarte at hun spilte inn replikkene sine for mange år siden, i enten 2020 eller 2021.

"Jeg spilte virkelig inn det for mange år siden. Jeg husker ingenting. Jeg husker ingenting, jeg må se det. Jeg aner ikke hva Marvel Zombies... hva som skjer. Jeg filmet det, det er min stemme. Jeg gjorde det hjemme hos meg, jeg var ikke engang på et kontor. Jeg er så forvirret. Dette må ha vært i 2020, var det 2021? Hvorfor jobbet jeg hjemme og ikke i et studio? Jeg har virkelig ingen anelse om hvordan det var."

Så hvis du noen gang har vært nysgjerrig på hvor lang tid det tar å lage et Marvel -prosjekt, spesielt en av de animerte seriene, er kanskje dette en god indikator? Forhåpentligvis ikke, for fem år for å sette sammen fire episoder på rundt to timer virker litt rart...