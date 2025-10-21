Elizabeth Olsen nekter å gjøre filmer laget for strømming

HQ

I et nylig intervju har skuespilleren Elizabeth Olsen, kanskje mest kjent for sin rolle som Wanda Maximoff i MCU, gitt uttrykk for sine sterke meninger om filmer som er laget for strømming. Noe hun er sterkt imot. I et intervju med InStyle avslørte Olsen at filmer som hopper over kinoene rett og slett ikke appellerer til henne, og at hun frykter at covid-æraen har forandret oss for godt, og ikke på en positiv måte.

"Hvis en film er laget uavhengig og bare selger til en streamer, så er det greit. Men jeg vil ikke lage noe der det er alt. Jeg tror det er viktig for folk å samles som et fellesskap, å se andre mennesker, å være sammen i et rom. Det er derfor jeg liker sport. Jeg tror det er veldig sterkt for folk å komme sammen om noe de er begeistret for."

Holdningen hennes er klar. Folk burde møtes oftere og se film sammen - ikke alene i mørket foran TV-en, men på den lokale kinoen. En felles opplevelse, slik film er ment å være, mener hun.

Er du enig i Olsens syn?