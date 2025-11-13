Elizabeth Olsen sier at hun ikke kommer tilbake som Scarlet Witch i Avengers: Doomsday

HQ

Mens rollelisten til Avengers: Doomsday er fullstappet, og fylt med en god del mutanter, ser det ut til at Scarlet Witch ikke kommer til å gjøre sin store tilbakekomst i den kommende team-up-filmen. Elizabeth Olsen selv avviste ideen om en retur, og sa at hun ikke er sikker på når eller hvordan Wanda Maximoff kommer tilbake i MCU.

"Jeg har vært veldig stolt av det vi har klart å lage. Virkelig stolt," sa Olsen til ThePlaylist da hun ble spurt om hun ville være tilbake for Dommedag. "Men jeg har ikke noe svar på det. Ærlig talt, jeg venter. Jeg vil se [henne] tilbake i denne rollen fordi jeg synes det de har gjort med henne er veldig bra, og jeg elsker reisen hun har tatt. Jeg synes det alltid er morsomt å komme tilbake til den, og jeg har bare ingen anelse om hvordan eller når, helt sikkert."

Vi så Scarlet Witch sist i Doctor Strange and the Multiverse of Madness, der det virket som om hun hadde blitt tatt ut for godt etter å ha blitt ond i siste øyeblikk. Selv om vi vet at MCU er full av overraskelser, kan det være tilfelle at Olsen egentlig bare tar et baksete for Avengers: Doomsday, og kanskje blir kalt opp på en annen dato for hennes forventede retur. Det får vi først vite sikkert i desember neste år.