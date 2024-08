Ella Purnell blir sint i den første Sweetpea-traileren

Etter sin flotte opptreden som Lucy MacLean i Prime Videos Fallout, har Ella Purnell blitt litt av en sensasjon. Hvis du lurer på hvor du kan få se den britiske skuespillerinnen neste gang, har vi et svar på det spørsmålet.

Senere i år debuterer dramaserien Sweetpea på Starz (og Sky i Storbritannia), en serie om en intetanende ung kvinne som har blitt veldig, veldig sint og av og til myrder en og annen person.

I sammendraget for Sweetpea står det "Rhiannon Lewis gjør ikke noe særlig inntrykk - folk går forbi henne på gaten uten å kaste et blikk på henne. Hun blir stadig forbigått ved forfremmelser på jobben, fyren hun liker vil ikke binde seg, og faren hennes er veldig, veldig syk. Så snus alt i livet hennes på hodet. Rhiannon blir presset ut over kanten og mister kontrollen. Plutselig er veggblomsten borte, og i stedet er det en ung kvinne som er i stand til hva som helst ... Rhiannons liv forvandles når hun trer inn i en ny, berusende kraft, men kan hun holde sin morderiske hemmelighet?"

Det er ingen fast utgivelsesdato for Sweetpea ennå, da alt vi vet er at den kommer til Starz i oktober og Sky i 2024. Men vi har en teaser-trailer som gir et glimt av hva serien vil by på, som du kan se nedenfor.