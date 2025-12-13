Ella Purnell er ikke hypet for GTA VI - foretrekker et undervurdert eksklusivt PlayStation-spill

HQ

Hver gang en skuespiller eller skuespillerinne er involvert i en videospillfilmatisering kan du være sikker på at noen kommer til å spørre hvor mye gamer de er i det virkelige liv. Pedro Pascal og Walton Goggins har bevist at du ikke trenger å kunne spill for å gi liv til en rolle, men det betyr ikke at spørsmålet vil slutte å bli stilt, og det betyr heller ikke at alle skuespillere nekter å spille spill.

Ella Purnell ble i et nylig intervju med 4P spurt om hun var spent på den kommende utgivelsen av Grand Theft Auto VI. "Jeg skal prøve det ... [men] jeg liker avslappende spill ... er ikke det ganske intenst?" sa Purnell. "Jeg har spilt Concrete Genie... Jeg maler, du tegner ånder ... et herlig spill."

Pixelopus, utvikleren av Concrete Genie, takket nylig Purnell for shoutouten. Action-eventyrspillet fra 2019 gikk litt under radaren da det først ble utgitt, men kanskje vi nå vil se et nytt løft av spillere når spillet blir introdusert på nytt av Fallout-stjernen.