Ella Purnell spiller Fallout: New Vegas som forberedelse til Fallout: Sesong 2

Mange av oss venter åpenbart på fortsettelsen av Fallout-serien i den andre sesongen, som ser ut til å ha fått spesialbehandling av Amazon for å bli produsert så raskt som mulig.

Selv om vi ikke får se den før tidligst sent i 2025 (og mest sannsynlig i 2026), skal innspillingen ha startet i forrige måned. Og skuespillerinnen Ella Purnell forbereder seg for tiden på det som kommer. På hvilken måte, spør du kanskje?

Vel, ved å spille Xbox. Fallout: New Vegas, for å være mer spesifikk. Hun skriver dette om det på Bluesky:

"Jeg har fått beskjed om å spille Fallout New Vegas. Siden jeg elsker litt kildemateriale, og dette kanskje eller kanskje ikke er forberedelser til en viss jobb jeg kanskje eller kanskje ikke er på snart."

For at ingen skal misforstå hva hun snakker om, la Purnell også til hashtaggen #falloutS2 og inkluderte to bilder, som du kan se nedenfor.

Mange mener at Fallout: New Vegas er en kandidat til å være det beste spillet i serien noensinne, så det finnes definitivt verre inspirasjonskilder enn det. Vi gleder oss til å se hva Amazon og Bethesda finner på.