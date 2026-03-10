Elle Fanning, Michelle Pfeiffer og Nick Offerman briljerer i siste titt på Margo's Got Money Troubles

HQ

Det er så mye innhold å se på Apple TV i disse dager, men streamingplattformen bremser ikke med denne innsatsen i det hele tatt. I midten av april utvides plattformen med serien Margo's Got Money Troubles, en serie som vi nylig fikk se en teaser-trailer for, og som vi nå også har fått presentert den fulle traileren for.

Serien følger Elle Fannings tittelkarakter Margo, som i et forsøk på å finansiere sin stadig mer kostbare livsstil etter fødselen av barnet sitt, henvender seg til en OnlyFans-lignende plattform. Dette skaper selvsagt en del problemer i privatlivet hennes, både i forhold til faren til barnet, foreldrene, utdanningen og karrieren, med mer.

Synopsis for Margo's Got Money Troubles legger til: "Margo's Got Money Troubles er et dristig, hjertevarmt og komisk familiedrama som følger Margo (Fanning), datteren til en tidligere servitrise på Hooters (Pfeiffer) og en tidligere proffbryter (Offerman), som nylig har droppet ut av college og aspirerende forfatter, mens hun tvinges til å klare seg med en nyfødt baby, en økende bunke regninger og en stadig mindre mengde måter å betale dem på."

Serien kommer på Apple TV 15. april, og du kan se den siste traileren nedenfor.