Elle Fanning og Dan Trachtenberg avduker nye opptak og den endelige traileren til Predator: Badlands på San Diego Comic-Con Malaga

Hvis fokuset i går var på Tron: Ares med regissøren og stjernen Jared Leto, i dag lørdag morgen, den tredje dagen av denne første San Diego Comic-Con i Malaga, har blitt tatt utover Malaga, til verdensrommet, med den nye filmen av Dan Trachtenberg, Predator: Badlands.

De som deltok på paneldebatten i Auditorium M, som har plass til 3000 mennesker, var de første privilegerte tilskuerne som fikk se den tredje (og siste) traileren til filmen, presentert av regissøren og hovedrolleinnehaveren Elle Fanning. Og ikke nok med det, det ble også vist en "Nearly Finished"-versjon av de første 20 minuttene av filmen, som vi i Gamereactor allerede kan fortelle at lover å bli spektakulær og til og med overlegen sin forgjenger i Yautja-universet, Predator: Prey.

Dan har snakket om det spesielle med dette Badlands, der Predator er hovedpersonen som historien følger, i tillegg til Elle Fannings android. Yautjaenes fremmede kultur utforskes i stor dybde, og språket har til og med blitt kraftig utvidet (ja, det har et språk skapt for dem). " Både muntlig og skriftlig," og Fanning innrømmer at hun har måttet lære seg yautja-språket litt: "Det er mange R-er i uttalen", spøker hun.

Planeten Genna, der handlingen utspiller seg i Badlands, ble filmet på New Zealand, og Trachtenberg lot seg inspirere av arbeidet til den legendariske spesialeffektkunstneren Ray Harryhausen da han ønsket å fange atmosfæren på King Kong Island (1933), der flora og fauna var dødelig, i tillegg til dinosaurer og Kong selv.

Elle Fanning, en selverklært sci-fi-fan, ble oppmuntret til å spille sin rollefigur etter å ha sett Prey, og det oppmuntret henne til å ta på seg dobbeltrollen (hun spiller to forskjellige androider fra Weyland-Yutani-konsernet, som igjen kobles til Alien), men til tross for dette "er det mye menneskelighet i denne filmen".

Med visningen av dette tidligere uutgitte materialet er San Diego Comic-Con allerede etablert som en komplett utgave med sin egen vekt i merkevarens arrangementskalender, og fans over hele verden vet allerede at det i fremtidige utgaver som skal avholdes i 2026 og 2027 også vil være eksklusivt materiale, som vil bli presentert i Malaga for første gang for verden.

Kommer du til å se Predator: Badlands når den har premiere 7. november?

