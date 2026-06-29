Elle: Sesong 1

La oss være ærlige: trenger denne serien egentlig å eksistere? Det kan virke som en ganske direkte og nesten provoserende måte å starte en anmeldelse på, men det er sannheten. Det er nå 23 år siden den andre «Legally Blonde»-filmen hadde premiere, og av en eller annen grunn - uten tvil en forlengelse av Hollywoods insistering på å gjenopplive absolutt alt som en gang hadde et snev av kommersiell verdi - kommer serien tilbake til livet. Reese Witherspoon vurderer å vende tilbake som den berømte advokaten Elle. Woods, i en tredje film i hovedserien, samtidig som vi får et nærmere innblikk i karakterens tenåringsår i en prequelserie som ganske enkelt heter « Elle ». Så igjen: trenger vi virkelig en prequelserie basert på Legally Blonde?

Mitt umiddelbare svar er nei. Jeg synes den på en måte understreker en total mangel på ambisjon fra Hollywood og strømmetjenestene som er desperate etter en suksess, men samtidig, etter å ha sett sesong 1 av « Elle », kan jeg ikke la være å innrømme... Det fungerer på en måte.

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Riktignok er det vi snakker om med « Elle » en svært tradisjonell, moderne tenåringsdramaserie. Hvis du har sett «Riverdale» eller noen av de andre amerikanske tenåringsdramaseriene som skildrer livet på videregående på en måte som får dine egne minner fra den tiden til å virke nesten fremmed, så vet du hva du kan forvente av « Elle » også. Vi snakker om elever som spilles av skuespillere som helt klart er i midten av 20-årene, det er handlingslinjer som er utrolig usannsynlige og overdrevne, og som oftest inkluderer korrupsjon på skolen, det er klossete romanser og kjærlighetstrekkanter, og alt pakket inn i en «coming-of-age»-pakke der hovedpersonen vokser og blir en mer helhetlig person. Igjen, « Elle » skriver ikke om historien eller prøver engang spesielt å gjøre noe annerledes, men formelen har vist seg å være vellykket nok så langt, så du kan forstå hvorfor.

Det denne serien gjør, er å begynne å fylle ut noen få, svært små hull i den større «Legally Blonde»-historien. Hvorfor vil « Elle » bli en fremgangsrik advokat? Hvor kommer besettelsen av alt som er rosa fra? Hvordan kom hunden hennes, Bruiser, inn i livet hennes? Vi får svar på alle disse spørsmålene du ikke allerede stilte deg, noe som vel er en interessant måte å legge grunnlaget for å få folk begeistret for «Legally Blonde 3», dersom det skulle skje en dag.

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Som du sikkert skjønner, synes den delen av meg som er lei av det overveldende antallet unødvendige spin-offs, prequels eller oppfølgere, at « Elle » er like uinteressant. Men hvis du ser bort fra koblingene til «Legally Blonde» og bare betrakter « Elle » som en vanlig tenåringsdramaserie, holder den seg faktisk ganske bra. Lexi Minetree er fantastisk i hovedrollen og spiller en så overbevisende og karismatisk yngre versjon av « Elle » at hun gir Witherspoon hard konkurranse. Temaet, stilen, de kreative valgene - alt er av topp kvalitet, og selv om filmene til tider kan føles litt for sprudlende, skaper valget av Seattle som setting for « Elle » en god balanse mellom den knallrosa, kaliforniske stemningen og den regnfulle, grungete estetikken i det amerikanske nordvesten. Det er en effektiv balanse som gjør at « Elle » føles mindre påtrengende og lettere å ta til seg.

Den er fortsatt full av «førsteverden-problemer»-oppsettet fra Los Angeles, der vi ser « Elle » og hennes familie «nede i en bølgedal», men likevel boende i en herskapsvilla, kledd i designerklær og på en eller annen måte forventende en viss grad av medlidenhet. Det blir vanskelig å knytte bånd til karakterer med slike uærlige svakheter, og det andre problemet er hvordan dette påvirker karakterutviklingen til personene som spilles av mindre overbevisende skuespillere. De øvrige skuespillerne etterlater et langt mindre inntrykk, og egentlig handler denne serien utelukkende om at Minetree viser frem sine ferdigheter som en ustoppelig og urokkelig kraft for alt som er rettferdig og vennlig. Det er som jeg nevnte: Hadde det ikke vært for den grå himmelen over Seattle, ville det hele blitt litt for mye for over fem timer med TV.

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Så alt i alt er « Elle » en serie som ikke akkurat byr på mye fra birolleskuespillernes perspektiv, som har problemer og narrative utfordringer som fremstår som ganske tomme og uviktige, som i bunn og grunn er bygget på en premiss som aldri trengte å eksistere, og likevel, takket være hovedrolleinnehaverens intense energi og karisma, er den faktisk ganske underholdende å se på. Ja, jeg vet at det høres utrolig hyklerisk ut, men det er sannheten. Hvis du ikke bryr deg om denne typen serier eller aldri har sett *Legally Blonde*, vil * Elle * ikke si deg så mye. Hvis du kan krysse av for minst ett av disse punktene, vil serien - selv om den ikke skiller seg ut som et virkelig spesielt eksempel på TV - sannsynligvis være nok til å underholde deg helt til rulleteksten i den siste episoden ruller over skjermen. Hvis dette til slutt er alt vi får fra « Elle », vil jeg ikke sørge så mye, men jeg vil holde øye med Minetree i fremtiden, for hun ser absolutt ut til å være en å følge med på.