Elleve Toy Story-spill skal få remastere i oktober

Woody, Buzz Lightyear og resten av Toy Story-gjengen har spilt hovedrollene i en rekke spill opp gjennom årene. I dag har utviklerne Digital Eclipse og utgiveren Atari avslørt at de ønsker å gi oss muligheten til å spille en stor del av disse spillene på moderne maskinvare i oktober.

Toy Story: Retro Roundup! Toy Story er en samling av både konsoll- og håndholdte versjoner av fem tidlige Toy Story-titler, i tillegg til A Bug's Life. Men det betydelig mer moderne Toy Story 3: The Video Game vil også få en skinnende ny remaster i form av Toy Story 3: Complete Edition.

Denne komplette utgaven kommer med innhold som tidligere var eksklusivt for PlayStation 3-versjonen av den opprinnelige utgivelsen, og som for første gang presenteres med oppgradert grafikk, høyere oppløsning og bedre ytelse. Spillerne kan også se frem til lokalt samarbeid!

Både Toy Story 3: Complete Edition og Toy Story: Retro Roundup! lanseres på PS5, PS4, Nintendo Switch 1 og 2, Xbox Series-konsoller samt Steam 15. oktober, og en fysisk utgave som inneholder begge titlene kan forhåndsbestilles nå. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.