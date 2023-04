HQ

Selv om mesteparten av fokuset i disse dager rettes mot de store problemene mange har med The Last of Us: Part I på PC jobber Naughty Dog også med å finpusse PS5-utgaven. Faktisk har de lagt til noen ting også.

Nærmere bestemt har det blitt mulig å ikle Ellie to nye skjorter som viser at hun er en stor fan av HBO siden du nå kan løpe rundt med The Wire- og selvsagt Mortal Kombat 2-logoer klærne. Oppdateringen fikser også noen ting du kan lese mer om her.