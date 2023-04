Ellie får skjorter med HBO-tema i den siste oppdateringen The Last of Us: Part I

HQ

Vi rapporterte nylig om den siste oppdateringen for The Last of Us: Part I på PC, men nå har PlayStation 5-utgaven av spillet også blitt oppdatert, ikke bare for å løse en rekke feil og problemer, men også for å legge til noen nye kosmetiske alternativer for Ellie.

Dette mindre tillegget til spillet lar Ellie nå ha et par t-skjorter med HBO-tema, hvor en er dedikert til The Wire og en annen er for Mortal Kombat 2 - ettersom alle som har sett showet vil vite at Ellie uttrykker interesse for NetherRealms kamptittel her, til tross for at det faktiske spillet deler en referanse til en fiktiv tittel kjent som The Turning i stedet.

Når det gjelder resten av rettelsene og forbedringene, kan du finne hele listen over oppdateringsnotater her, for å se om noe problem som har plaget The Last of Us: Part I-opplevelsen din på PS5, har blitt knust.