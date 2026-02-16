Ellies stemmeskuespiller elsker The Last of Us-serien, men er lei av giftige fans

HQ

Akkurat som da The Last of Us: Part II ble utgitt, var det opphetede følelser da den andre sesongen av TV-serien hadde premiere. Dette skyldtes delvis visse hendelser, men også andre grunner (som kritikk av skuespilleren Bella Ramsey i rollen som Ellie). Nå har en som kjenner Ellies eventyr bedre enn de fleste, uttalt seg om saken: Ashley Johnson.

Hun spiller Ellie i videospillene og deler nå sine tanker om saken i et intervju med The Direct. Hun virker veldig fornøyd med TV-serieadapsjonen, men er ikke alltid like fornøyd med fansen :

"Jeg føler at med The Last of Us elsker folk virkelig den historien, inkludert meg, og det er veldig, veldig lidenskapelige fans. Og noen ganger føles den lidenskapen veldig bra, og noen ganger føles den ikke så bra."

Hun ser også ut til å være veldig glad i TV-serien og sier at hun elsker The Last of Us uansett medium, og er stolt over å ha vært med på å forme universet :

"Men det kan være vanskelig noen ganger, når du lager disse tingene, og på din side av saken er du lidenskapelig opptatt av det og begeistret for det, og forhåpentligvis kan disse to tingene møtes. Noen ganger gjør de ikke det. Og det er vanskelig, for når du jobber med noe som helst, vil du at folk skal like det, og du vil at folk skal elske det like mye som du gjør. Men jeg elsker 'The Last of Us' i alle former, og jeg er så glad for at jeg får være med på å fortelle den historien."

Vi vet ikke når den tredje sesongen vil bli utgitt, men det er bekreftet at den vil fokusere på historien om Abby, spilt av Kaitlyn Dever. Spillets skaper, Neil Druckmann, vil ikke være like involvert fremover, og det har vært snakk om at dette kan være den siste sesongen.