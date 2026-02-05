Elliots eventyr vises i en nydelig trailer

HQ

Under dagens Nintendo Direct: Partner Showcase benyttet Square Enix anledningen til å vise frem sitt kommende The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, nok en av deres utrolig vakre HD-2D-titler. Den vil bli utgitt senere i år for PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X.

I traileren fikk vi se det noe uvanlige konseptet med en ny tolkning av tidsreiser, der vi får besøke de samme stedene i landet Philabieldia på tvers av en rekke tidsperioder. I motsetning til tidligere HD-2D-spill er The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ikke turbasert, men spilles faktisk med kamp i sanntid, der Elliot selv naturligvis har en rekke muligheter og trekk til rådighet.

Det finnes selvfølgelig en rekke ulike typer utstyr som kan brukes i det som ser ut til å bli en Zelda-inspirert blockbuster ved lanseringen, som vi antar vil finne sted i andre halvdel av 2026.