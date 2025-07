Elmos Twitter/X-konto hacket, deler rasistiske/antisemittiske innlegg

HQ

En hacker fikk tilgang til Elmos verifiserte konto på X (tidligere Twitter) og postet en rekke antisemittiske og rasistiske uttalelser via kontoen.

Elmos X/Twitter-konto har mer enn 600 000 følgere. Innleggene angrep også Donald Trump og krevde offentliggjøring av Epstein-filene, som er dokumenter som angivelig gjelder Jeffrey Epsteins klienter som var involvert i sexhandel og utnyttelse, og som nå er beryktet i forbindelse med finansmannen.

"Elmos X-konto ble kompromittert i dag av en ukjent hacker som la ut motbydelige meldinger, inkludert antisemittiske og rasistiske innlegg", sier en talskvinne for Sesame Workshop, organisasjonen bak Sesame Street (via The New York Times). "Vi jobber med å gjenopprette full kontroll over kontoen."

Dette er en annonse:

I skrivende stund ser det ut til at kontrollen er gjenopprettet, og at de hatefulle innleggene er slettet. Representanter for X har ennå ikke svart.