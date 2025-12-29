Elon Musk advarer mot industrielle risikoer når sølv når rekordhøye nivåer: "Dette er ikke bra"

HQ

Elon Musk har advart om at den nylige økningen i sølvprisen kan få betydelige konsekvenser for industrier som er avhengige av metallet. Sølvprisen nådde 79 dollar per unse i forrige uke, det høyeste nivået noensinne, drevet av tilbudsbekymringer og økt etterspørsel fra investorer etter trygge havner.

Som lagt ut på X:

"Dette er en større avtale enn det kan se ut til. Fra og med 1. januar 2026 vil Kina begrense eksporten av sølv. For å eksportere sølv vil selskaper nå trenge lisenser fra myndighetene."

Musk svarer på X:

"Dette er ikke bra. Sølv er nødvendig i mange industrielle prosesser."

Sølv brukes i stor utstrekning i elektrifisering, solcellepaneler, elektriske kjøretøy og datasentre. Musk fremhevet sølvets betydning for industrielle prosesser, og bemerket at høye priser kan skape utfordringer for produsentene.

Andre edelmetaller har også steget kraftig. Gull har økt med mer enn 70 % i 2025 og handles for over 4 500 dollar per unse, mens platina nådde rekordhøye 2 338 dollar per unse, støttet av tilbudsbegrensninger og investeringsetterspørsel.