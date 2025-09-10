Elon Musk advarer om at USAs gjeld kan føre til kollaps "Vi er ferdige."

Elon Musk har nok en gang slått alarm om USAs voksende gjeld, og sier at landet er på vei mot kollaps med mindre drastiske tiltak blir iverksatt. På et toppmøte nylig hevdet Tesla-sjefen at rentebetalingene på gjelden nå er større enn forsvarsbudsjettet, en situasjon han beskrev som uholdbar. Musk antydet at hvis teknologi og automatisering ikke kan tilby en løsning, kan nasjonen være "toast". Kommentarene hans kommer etter en rekke advarsler der han har posisjonert bitcoin som et potensielt alternativ til den svekkede dollaren, noe som har satt fart i debatten om hvorvidt tradisjonelle finansstrukturer kan motstå det økende presset. Hvis du vil sjekke de eksakte ordene hans, kan du selvfølgelig gjøre det gjennom innlegget nedenfor eller via følgende lenke. PARIS, FRANKRIKE - 16. juni 2023: Elon Musk, grunnlegger, CEO og sjefingeniør i SpaceX, CEO i Tesla, CTO og styreleder i Twitter, medgrunnlegger av Neuralink og OpenAI, på VIVA Technology (Vivatech) // Shutterstock